Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 июля 2020: в крае растет число умерших пациентов

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 июля 2020. Подробная и актуальная информация о распространении коронавируса на территории Ставропольского края и регионального центра: число жертв, количество заболевших и выздоровевших, а также общие тенденции.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 18 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 6625 случаев заражения (за сутки +129 новых случаев). В том числе 4378 выздоровление (+121) и 126 летальных исходов (+2).

Из-за распространения коронавирусной инфекции центр «Кавказ» в Ессентуках на некоторое время вынужден был приостановить работу.

И вот снова он принимает гостей. Социально-оздоровительные и лечебно-профилактические услуги в санаторных условиях центр предоставляет мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55.

Но за время режима самоизоляции предельный возраст пребывающих на оздоровление граждан не должен превышать 65 лет.

Распределением путевок занимается министерство труда и социальной защиты населения края в порядке очереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ненасытный чиновник»: экс-глава минстроя Ставрополья вымогал взятку в 40 миллионов рублей

До 16 июля Когарлыцкий находился под стражей. А 16 июля прошло судебное заседание, где чиновнику изменили меру пресечения (подробнее)