Обращение директора Ставропольского филиала РАНХиГС к выпускникам

Уважаемые выпускники!

Ставропольский филиал Президентской академии в 19 раз провожает своих выпускников, вручая престижные дипломы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Под брендом Президентской академии Ставропольский филиал РАНХиГС стал беспрецедентным, профильным высшим учебным заведением, готовящим квалифицированные кадры юристов, государственных и муниципальных служащих, менеджеров.

Вы получите дипломы о высшем образовании. За 5 лет учебы вы узнали много нового и интересного. Мы надеемся, что вы будет достойными специалистами в области выбранного направления.

Этот выпуск особый. Сегодня мы выпускаем самых талантливых, самых инициативных молодых людей- представителей молодежи нового поколения.

Вы достойно, перешагнули ещё один этап своей жизни, но не стоит останавливаться на достигнутом. Впереди у вас новые свершения и победы и мы искренне рады, если помогли вам стать умнее, мудрее и добрее. Мы гордимся вами. Именно вы будете достойно представлять наш филиал, где бы вы не продолжили свою карьеру.

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