Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 июля 2020: 43% больных в Черкесске

Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 июля 2020: как много в республике заболевших, выздоровевших и умерших. Все актуальные данные - в статье "КП - Северный Кавказ".

Согласно сведениям федерального оперативного штаба на утро 22 июля, в регионе обнаружили 4259 инфицированных. За день диагноз поставили еще 25 пациентам. Врачи вылечили 2738 больных. 20 человек, к несчастью, скончались.

Больше всего зараженных, по сведениям на 22 июля, в Черкесске - 1846 местных жителей. Это 43% от общего числа случаев. Следом по рейтингу идут Хабезский (460 жителей), Малокарачаевский (316), Абазинский (312), Зеленчукский (224), Усть-Джегутинский (215), Карачаевский (200) районы. В остальных районах меньше 200 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1501 человек. В КЧР начался третий этап снятия ограничительных мер. Что можно, а чего пока нельзя - рассказываем в материале по ссылке.

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