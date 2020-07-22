2020-07-22T00:32:58+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 июля 2020: 43% больных в Черкесске

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 22 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 22 июля 2020: как много в республике заболевших, выздоровевших и умерших. Все актуальные данные - в статье "КП - Северный Кавказ".

Согласно сведениям федерального оперативного штаба на утро 22 июля, в регионе обнаружили 4259 инфицированных. За день диагноз поставили еще 25 пациентам. Врачи вылечили 2738 больных. 20 человек, к несчастью, скончались.

Больше всего зараженных, по сведениям на 22 июля, в Черкесске - 1846 местных жителей. Это 43% от общего числа случаев. Следом по рейтингу идут Хабезский (460 жителей), Малокарачаевский (316), Абазинский (312), Зеленчукский (224), Усть-Джегутинский (215), Карачаевский (200) районы. В остальных районах меньше 200 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1501 человек. В КЧР начался третий этап снятия ограничительных мер. Что можно, а чего пока нельзя - рассказываем в материале по ссылке.

ДРУГИЕ НОВОСТИ КЧР

С жены беглого олигарха, задолжавшего миллиарды, взыщут 147 млн рублей

Бизнесмен из КЧР Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия в Лондоне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд ликвидирует торговые ряды в Невинномысске
В Пятигорске забил коммунальный фонтан с многоэтажку
На Ставрополье завели уголовное дело на сотрудника МЧС
Ростовские хирурги без наркоза сделали женщине операцию на сердце
В Дагестане разыскивается насильник 10-летней девочки
Антитеррористические учения идут на Ставрополье
На Ставрополье начальник отряда МЧС попался на взяточничестве
Все санатории Железноводска забиты почти на 100%
В Ставрополе на месте пустыря построили двухуровневый сквер
Санатории Железноводска полностью заполнят в августе
Стало известно, за что чаще всего задерживает ставропольская полиция
Больше 130 человек погибли в ДТП на Ставрополье за полгода
Бизнес Ставрополья получил 80 млн рублей на компенсацию затрат
Кремль отреагировал на фото Кадырова с пулеметами
На Ставрополье улучшилось качество зерна
Живодеры выкинули живых котят на утилизацию, но их спасли и забрали себе сортировщики мусора
Ставропольское "Динамо" спустя два года вернется на домашний стадион
Губернатор Ставрополья попросил министра спасти фермеров от засухи
В Чечне уничтожена тайная оружейная террористов
В смертельном ДТП на Ставрополье погиб пешеход
Ставропольские садоводы закончили сбор алычи
Власти Ставрополья выделили 260 млн на очистители воздуха в школах
Появилось видео ДТП на Ставрополье, из-за которого перекрыли дорогу
До 12,92 % составит доходность купона по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
«Давай поговорим, кто и что нарушает»: Кадыров пригласил госсекретаря США на серьезный разговор
На Ставрополье из-за страшного ДТП перекрыли дорогу
На Ставрополье чиновника осудят за взятку от фермера