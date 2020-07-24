Коронавирус в КЧР, последние новости на 24 июля 2020: выздоровевших все больше

Коронавирус в КЧР, последние новости на 24 июля 2020: свежая информация о том, как обстоят дела с COVID-19 в республике. Сколько заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

Согласно информации федерального оперативного штаба на утро 24 июля, в Карачаево-Черкесской Республике обнаружили 4310 инфицированных. За день коронавирус диагностировали еще у 27 пациентов. Врачи спасли 2806 больных. 20 человек, к сожалению, умерли.

Больше всего зараженных, согласно сводке на 24 июля, в Черкесске - 1863 местных жителей. Далее идут Хабезский (463 жителя), Зеленчукский (328), Малокарачаевский (315), Абазинский (224), Усть-Джегутинский (220), Карачаевский (203) районы. В остальных территориях меньше 200 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1484 человека. В Карачаево-Черкесии идет третий этап снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Что можно, а чего пока нельзя - читайте в материале по ссылке.

ДРУГИЕ НОВОСТИ КЧР

С жены беглого олигарха, задолжавшего миллиарды, взыщут 147 млн рублей

Бизнесмен из КЧР Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия в Лондоне (подробности)