Дагестанский сенатор заработал 8,6 млрд во время пандемии. Рассказываем, как он это сделал

В России обсуждают последний рейтинг "Forbes". Некоторые отечественные бизнесмены, несмотря на кризис, связанный с пандемией, серьезно разбогатели. По данным издания, российские предприниматели заработали 70,73 миллиарда долларов. Почти больше всех получил сенатор от Дагестана в Совете Федерации Сулейман Керимов. Рассказываем со ссылкой на открытые данные, как ему это удалось.

По официальной информации, семья сенатора владеет 78,6% акций золотодобывающей компании "Полюс". Керимов и его родственники заработали на том, что их ценные бумаги выросли в цене. Согласно сервису ru.investing.com, 23 марта 2020 года - когда только начиналась пандемия в России - акции "Полюса" стоили 8423 рубля. Через день цена поднялась до 9520 рублей, а к началу апреля стоимость достигла 11 тысяч рублей. 22 июля бумаги выросли в цене до 13920 рублей, а 24 июля превысили отметку в 14 тысяч.

Согласно сведениям "Forbes", который они брали в расчет, за полгода состояние сенатора увеличилось на 8,6 миллиарда долларов, или на 86%. Керимовы вернулись в топ-10 богатейших предпринимателей России, заняв седьмую позицию.

Когда-то Керимов владел "Анжи". У фанатов остается вопрос - вернется ли сенатор в команду? Фото: пресс-служба "Анжи"

Выше рост только у инвестора Леонида Богуславского. Акции его компании, специализирующейся на работе с облачными хранилищами - "DataDog" - стали дороже почти втрое. Состояние Богуславского выросло с 1,5 млрд долларов до 2,8 млрд.

На третьем месте стоит сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. Бумаги компании выросли в цене после нескольких новостей: например, о выкупе доли госбанка в "Яндекс.Маркете", сообщает "Forbes".

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