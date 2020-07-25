2020-07-24T23:55:32+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 июля 2020: снятие самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 25 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 июля 2020: рассказываем, сколько заболевших, выздоровевших и умерших в республике - в материале "КП - Северный Кавказ".

По данным федерального оперативного штаба на утро 25 июля, в регионе выявили 4310 инфицированных. За день коронавирус нашли еще у 27 пациентов. Врачи вылечили 2806 больных. 20 человек, к несчастью, скончались.

Больше всего зараженных, по информации на 25 июля, в Черкесске - 1863 местных жителей. Следом Хабезский (463 жителя), Зеленчукский (328), Малокарачаевский (315), Абазинский (224), Усть-Джегутинский (220) и Карачаевский (203) районы. В других территориях менее 200 заболевших.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1484 человека. В Карачаево-Черкесской Республике начался третий снятия режима самоизоляции. Что разрешается, а чего пока не стоит делать - читайте в материале по ссылке.

ДРУГИЕ НОВОСТИ КЧР

С жены беглого олигарха, задолжавшего миллиарды, взыщут 147 млн рублей

Бизнесмен из КЧР Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия в Лондоне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые возможности старых промышленных территорий. В Никеле стартовал конкурс бизнес-проектов
24 июля «Норникель» официально презентовал конкурс долгосрочных бизнес-проектов, которые будут реализованы в Мурманской области на высвобождающейся территории плавильного цеха
Новости 24
Госдума просит направить США ноту протеста из-за санкций против семьи Кадырова
Директор фирмы в Ставрополе два года не платил подчиненным зарплату
Проблемы ЖКХ в Михайловске решат после обращения к губернатору
На ремонт жилья ставропольских ветеранов выделили 30 млн рублей
Московские силовики обыскивают коттедж ингушского депутата
Вокзал Пятигорска очистят от незаконных павильонов
Вокзал Пятигорска очищают от незаконных павильонов
На Ставрополье хотят построить академию спорта
В Ставрополе закончили ремонт дорог за 312 млн рублей
Мужчина за сутки ранил пять человек в разных местах Ессентуков
Официальный дилер SKODA в Минводах: девушки за рулем - это серьезно
Все три смерти от коронавируса зарегистрировали в Ставрополе
Ставропольский аэропорт реконструируют в ноябре
В Ставрополе пройдут выходные ярмарки со ставропольским товаром
В Ставрополе появится современная библиотека с кинозоной
На Ставрополье третий день подряд от коронавируса умирают три человека
Губернатор Ставрополья разрешил работать кафе с открытыми настежь окнами
Учебный год на Ставрополье начнется 1 сентября
Губернатор отправит в отставку главу пятигорского водоканала
Губернатор рассказал, когда начнется второй этап выхода из самоизоляции на Ставрополье
Губернатор назвал причины роста числа больных коронавирусом на Ставрополье
В Кисловодске на ремонт закрыли канатную дорогу
Появилось видео разгрома парка за 25 млн рублей в Железноводске
Пожар на ставропольском заводе по производству масла локализован
Бывший глава Шпаковского района стал начальником Минюста Ставрополья
В Северной Осетии получили выплаты 537 медиков, пострадавших от коронавируса