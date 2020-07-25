Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 июля 2020: снятие самоизоляции

Коронавирус в КЧР, последние новости на 25 июля 2020: рассказываем, сколько заболевших, выздоровевших и умерших в республике - в материале "КП - Северный Кавказ".

По данным федерального оперативного штаба на утро 25 июля, в регионе выявили 4310 инфицированных. За день коронавирус нашли еще у 27 пациентов. Врачи вылечили 2806 больных. 20 человек, к несчастью, скончались.

Больше всего зараженных, по информации на 25 июля, в Черкесске - 1863 местных жителей. Следом Хабезский (463 жителя), Зеленчукский (328), Малокарачаевский (315), Абазинский (224), Усть-Джегутинский (220) и Карачаевский (203) районы. В других территориях менее 200 заболевших.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1484 человека. В Карачаево-Черкесской Республике начался третий снятия режима самоизоляции. Что разрешается, а чего пока не стоит делать - читайте в материале по ссылке.

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