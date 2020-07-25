2020-07-25T00:12:13+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 25 июля

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 25 июля: рассказываем, сколько выздоровевших, зараженных и умерших в каждом муниципалитете региона. Свежие данные в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1184 случая, 730 выздоровевших, 36 смерти.

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2. Пятигорск - 619 случаев, 439 выздоровевших, 10 смертей.

3. Кисловодск - 458 случаев, 255 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия).

4. Георгиевский округ - 378 случаев, 271 выздоровевший, шесть смертей.

5. Нефтекумский район - 352 случая, 207 выздоровевших, 10 смертей.

6. Кочубеевский район - 325 случаев, 304 выздоровевших, семь смертей.

7. Невинномысск - 300 случаев, 244 выздоровевших, пять смертей.

8. Минераловодский район - 312 случаев, 158 выздоровевших, 10 смертей.

9. Предгорный район - 284 случая, 134 выздоровевших, три смерти.

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10. Ессентуки - 289 случаев, 249 выздоровевших, пять смертей.

11. Благодарненский район - 277 случаев, 189 выздоровевших, три смерти.

12. Буденновский район - 271 случай, 189 выздоровевших, пять смертей.

13. Шпаковский район - 249 случаев, 110 выздоровевших, восемь смертей.

14. Левокумский район - 191 случай, 130 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 185 случаев, 154 выздоровевших, смертей нет.

16. Ипатовский район - 170 случаев, 95 выздоровевших, одна смерть.

17. Изобильненский район - 159 случаев, 23 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 151 случай, 105 выздоровевших, смертей нет.

19. Курской район - 144 случая, 43 выздоровевших, две смерти.

20. Степновский район - 143 случая, 85 выздоровевших, смертей нет.

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21. Железноводск - 129 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Туркменский район - 127 случаев, 76 выздоровевших, две смерти.

23. Петровский район - 136 случаев, 82 выздоровевших, три смерти.

24. Кировский район - 113 случаев, 96 выздоровевших, две смерти.

25. Новоселицкий район - 113 случаев, 99 выздоровевших, две смерти.

26. Труновский район - 79 случаев, 62 выздоровевших, одна смерть.

27. Грачевский район - 69 случаев, 39 выздоровевших, смертей нет.

28. Александровский район - 58 случаев, 48 выздоровевших, одна смерть;

29. Новоалександровский район - 50 случаев, 32 выздоровевших, две смерти.

30. Андроповский район - 48 случаев, 34 выздоровевших, две смерти;

31. Апанасенковский район - 51 случай, 30 выздоровевших, смертей нет.

32. Красногвардейский район - 33 случая, 22 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сводке оперативного штаба на утро 25 июля, на Ставрополье зафиксировали 7451 (+131) зараженных COVID-19. Спасли от болезни 4837 (+65) пациентов, а 140 (+3) инфицированных, к сожалению, скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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