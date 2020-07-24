2020-07-24T16:54:34+03:00
Общество

Когда начнется учебный год 2020 на Ставрополье: "Будут вспышки — будем закрывать"

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, когда начнется учебный год 2020 на Ставрополье
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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150 млн рублей выделили на закупку дезинфицирующих средств150 млн рублей выделили на закупку дезинфицирующих средствФото: Алексей БУЛАТОВ
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Когда начнется учебный год 2020 на Ставрополье - вопрос, который волнует всех родителей несовершеннолетних детей. Он же прозвучал во время "Прямой линии" губернатора Владимира Владимирова. Глава края дал точный ответ.

- Я буду маскимально настаивать на том, чтобы дети пошли в школу 1 сентября. Будут вспышки — будем закрывать на карантин. Во время пандемии у нас на карантин по коронавирусу закрыли шесть детских садов, и ничего страшного в этом нет, - сказал Владимиров.

Тем не менее, остается непонятным, с кем останутся дети, если школу или детский сад закроют. Чтобы не допустить срыва учебного года 2020 на Ставрополье, власти выделили деньги на закупку средств дезинфекции.

- У детей должна быть социальная адаптация. Мы закупаем в школы все необходимое оборудование. Чтобы там полностью навести порядок и соблюдать все меры безопасности, будет потрачено 150 млн рублей. На ЕГЭ мы уже потратили 38 млн рублей.

К 20 августа все главы территорий отчитаются, как оснащены школы.

- До сентября в каждой школе должно быть не только приобретено, но и установлено, и правильно работать всё необходимое оборудование. Никто не имеет права сорвать начало учебного года 2020 на Ставрополье, - говорил ранее губернатор.

Владимир Владимиров также допустил вариант с комбинированным обучением. Возможность появится, если будет достаточно обращений.

- В своей семье я буду настаивать, чтобы мои дети пошли в школу, - подытожил Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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