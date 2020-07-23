Учебный год на Ставрополье начнется 1 сентября

23 Июль 2020 2020-07-23T19:43:20+03:00

Об этом во время «Прямой линии» заявил губернатор Владимир Владимиров

Изменить размер текста: A A

Учебный год для школьников и студентов Ставропольского края начнется 1 сентября и в очном режиме. Власти сделают все возможное. Об этом во время «Прямой линии» заявил губернатор Владимир Владимиров.

Как подростку выбрать профессию 00:00 00:00

Школы оснащены обеззараживающим оборудованием, выход из самоизоляции продолжается. Глава Ставрополья выразил надежду, что учебные заведения удастся открыть к 1 сентября.

— Буду настаивать, чтобы выходить с карантина. В школы закупаем оборудование для дезинфекции, чтобы учебный год начался в обычное время и в обычном режиме. Возможно, если будет много желающих, предусмотрим право учиться дистанционно для тех, кто боится заразиться, — заявил глава региона.

По словам Владимирова, вскоре может начаться второй этап выхода из самоизоляции, чтобы спасти экономику. Пока руководство региона ждет полной стабилизации эпидемиологической ситуации, чтобы пойти на этот шаг. Ну а рост числа зараженных объясняется увеличением числа проведенных тестов и завозом вируса из других регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU