Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 26 июля 2020: число активных больных продолжает расти

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 26 июля 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

Согласно актуальной информации на утро 26 июля 2020 года коронавирусом на Ставрополье заражено 2490 человек. Число активных больных, к сожалению, продолжает расти, однако сейчас этот рост вряд ли можно назвать пугающим — 16 человек за сутки.

За весь период в крае заразилось 7569 человек, суточный прирост числа заболевших — 118 человек. По счастью, 100 пациентов перенесли COVID-19 и были сняты с учета в связи с полным выздоровлением. Всего выписанных ставропольцев — 4937.

Число летальных исходов продолжает расти с каждым днем. За последние сутки скончалось ещё два тяжелобольных пациента. За весь период зафиксировано уже 142 смерти.

Отметим, что губернатор Владимир Владимиров объяснил рост числа зафиксированных случаев коронавируса на Ставрополье двумя ключевыми факторами. Кроме того, глава региона сообщил, когда край будет готов к введению второго этапа выхода из самоизоляции. Подробнее читайте в публикациях «КП - Северный Кавказ».