2020-07-28T01:04:35+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 июля 2020: пациентов все меньше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 28 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 июля 2020: говорим о том, как складывает эпидобстановка на регионе. Актуальные данные - по республике и территориям, больше всего пострадавших от COVID-19.

Согласно сведениям федерального оперативного штаба на утро 28 июля, в республике зафиксировали 4397 инфицированных. За день коронавирус нашли еще у 19 пациентов. Врачи вылечили 2953 больных. 21 человек, к несчастью, скончались.

Больше всего зараженных, по информации на 28 июля, в Черкесске - 1866 местных жителей. Следом Хабезский (471 жителя), Зеленчукский (338), Малокарачаевский (325), Абазинский (224), Усть-Джегутинский (222) и Карачаевский (203) районы. В других территориях менее 200 заболевших.

В Карачаево-Черкесской Республике приступили к третьему этапу снятия ограничительных мер. Что можно, а что пока нельзя делать - читайте в материале по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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