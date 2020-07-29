Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 29 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 29 июля. Сообщаем актуальные данные о числе заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19. А также карта "активных" пациентов с коронавирусом - в материале "КП - Северный Кавказ".
Карта на 28 июля. Данные обновляются.
Карта распространения. Данные на 28 июляФото: Антон ШАПОВАЛОВ
1. Ставрополь - 1342 случая, 794 выздоровевших, 40 смертей;
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2. Пятигорск - 656 случаев, 446 выздоровевших, 10 смертей;
3. Кисловодск - 459 случаев, 310 выздоровевших, четыре смерти;
4. Георгиевский округ - 396 случаев, 282 выздоровевших, шесть смертей;
5. Нефтекумский район - 363 случая, 222 выздоровевших, 10 смертей;
6. Кочубеевский район - 330 случаев, 306 выздоровевших, семь смертей;
7. Минераловодский район - 324 случая, 164 выздоровевших, 11 смертей;
8. Невинномысск - 304 случая, 257 выздоровевших, пять смертей;
9. Ессентуки - 297 случаев, 255 выздоровевших, шесть смертей;
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10. Предгорный район - 287 случаев, 173 выздоровевших, три смерти;
11. Благодарненский район - 283 случая, 191 выздоровевший, три смерти;
12. Буденновский район - 299 случаев, 189 выздоровевших, пять смертей;
13. Шпаковский район - 266 случаев, 120 выздоровевших, восемь смертей;
14. Левокумский район - 195 случаев, 133 выздоровевших, пять смертей;
15. Советский городской округ - 198 случаев, 159 выздоровевших, смертей нет;
16. Изобильненский район - 188 случаев, 23 выздоровевших, две смерти;
17. Ипатовский район - 173 случая, 109 выздоровевших, одна смерть;
18. Арзгирский район - 155 случаев, 118 выздоровевших, смертей нет;
19. Курской район - 151 случай, 47 выздоровевших, две смерти;
20. Степновский район - 144 случая, 88 выздоровевших, смертей нет;
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21. Петровский район - 151 случай, 89 выздоровевших, три смерти;
22. Железноводск - 137 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Туркменский район - 138 случаев, 90 выздоровевших, две смерти;
24. Кировский район - 114 случаев, 99 выздоровевших, две смерти;
25. Новоселицкий район - 116 случаев, 100 выздоровевших, три смерти;
26. Труновский район - 83 случая, 68 выздоровевших, одна смерть;
27. Грачевский район - 87 случаев, 42 выздоровевших, смертей нет;
28. Александровский район - 65 случаев, 51 выздоровевший, две смерти;
29. Апанасенковский район - 60 случаев, 35 выздоровевших, смертей нет;
30. Новоалександровский район - 50 случаев, 32 выздоровевших, две смерти;
31. Андроповский район - 52 случая, 35 выздоровевших, две смерти;
32. Красногвардейский район - 33 случая, 23 выздоровевших, смертей нет;
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на 29 июля в Ставропольском крае зафиксировали 7880 (+110) случаев заражения. Спасли 5107 (+112) пациентов, умерли - 148 (+3).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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