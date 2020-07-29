Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 29 июля

Геннадий Онищенко - о поездках за рубеж: Лететь в Лондон можно без маски, а от полетов в Турцию лучше воздержаться

Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы - о том, нужно ли бежать за билетами в открытые для посещения Британию, Турцию и Танзанию