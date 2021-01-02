Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оценил шансы на его возвращение и рассказал о единственной мечте, ради которой дагестанский чемпион мог бы снова выйти в октагон под эгидой UFC.В беседе с американским таблоидом TMZ Али заявил, что единственная возможность для Дэйны Уайта уговорить Хабиба вернуться – это поединок с Жоржем Сен-Пьером. Дело в том, что об этом бое всегда мечтал ныне покойный отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.– Отец мечтал, чтобы его сын сражался с Жоржем Сен-Пьером. Это правда. Он может вернуться. Но только ради этого. Деньги? Реванш с Конором Макгрегором мог бы принести бешеные деньги. Но я сильно сомневаюсь, что после произошедшего даже бешенное предложение заставят Хабиба вернуться, – заявил Абдель-Азиз.Менеджер подчеркнул, что из уравнения нельзя исключать невероятные способности Дэйны Уайта. Встреча Нурмагомедова с президентом UFC должна состояться перед UFC 257, который состоится 23 января.– Они договорились пообедать перед этим и решить все вопросы. Перед Новым годом, 31 декабря Дэйна говорил, что все еще надеется на возвращение. Он действительно хорош в том, чтобы мотивировать людей что-то сделать. И если он верит, значит, шансы есть, – резюмировал менеджер чемпиона.Сам же Хабиб в последнее время увлекся бизнесом. Чемпион планирует открыть сеть фитнес-клубов Khabib Gym и спортивную школу имени покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. Кроме того, легендарный боец уже приобрел поголовье коров и открыл собственный мобильный оператор.ЕЩЁ ПО ТЕМЕХабиб Нурмагомедов рассказал о возвращении в UFCДолгожданное случилось! Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов наконец-то рассказал о возвращении в UFC. Вот только новости фанатов вряд ли обрадуют: боец назвал всего одно, но совершенно невыполнимое условие (подробности).КСТАТИ«Бычки на откорме и коровы»: Нурмагомедов удивил планами на жизнь после завершения карьерыЧемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что собирается получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова. В ВУЗе он учился заочником и в следующем году выпускается. Но после 29 победы в октагоне решил посвятить обучению еще 5 лет (подробности).