Против 29-летнего жителя Пятигорска возбудили уголовные дела по статьям: «Захват заложников» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.Напомним, что резонансный случай произошел 9 апреля прошлого года в Пятигорске. Тогда молодой мужчина, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее маленьких детей.При этом пятигорчанин выдвигал буквально баснословные требования. Он был готов обменять три жизни на 200 миллионов долларов и возможность беспрепятственно покинуть страну.Также, 13 апреля злоумышленник, будучи в камере сборного отделения дежурной части ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставрополью, ударил сотрудника изолятора, причинив легкий вред здоровью.Результаты психолого-психиатрической экспертизы показали, что герой нашумевшей истории страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость.Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что тогда глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что выехал в Пятигорск, чтобы держать ситуацию на контроле.