Настоящий «дагестанский капучино», суровая жизнь в горах и рецепт непобедимости – Хабиб Нурмагомедов опубликовал на странице Instagram видео, глубоко шокировавшее иностранцев. Легендарный чемпион лично подоил корову, чтобы сделать себе кофе.Ролик он назвал «натуральный капучино». На кадрах боец наливает себе кофе из термоса и добавляет в него молоко стоящей рядом коровы. Хабиб подоил ее прямо в свою жестяную кружку, еще раз продемонстрировав, что «сладкая жизнь» миллиардера не смогла вытеснить простые привычки горского парня. Ведь Нурмагомедов родился в простом дагестанском ауле, где все детство занимался выпасом скота, доил его и помогал вспахивать поля.Видео очень впечатлило подписчиков бойца. Особенно восторгались иностранцы. «Это самая русская вещь, которую я видел в жизни», «Так вот почему ты непобедим», «После такого тебя должен бояться даже коронавирус», «Этот парень остается простым и естественным, остается собой в любой ситуации, что потрясает и восхищает».Чемпион недавно вернулся в Дагестан после беседы с главой UFC Дэйной Уайтом в ОАЭ. Подводя итоги встречи, функционер ясно обозначил свои ожидания – промоушен сделает все, чтобы организовать реванш Нурмагомедова и Макгрегора. И, кажется, Уайту удалось найти сумму, которая как минимум отчасти устроила Нурмагомедова – чемпион пообещал подумать над предложением.Теперь остается лишь ждать результатов боя Конора с Дастином Порье. Легковесы встретятся в октагоне в ночь на воскресенье 24 января. Если ирландцу удастся одержать верх, то анонс возвращения Хабиба не заставит себя ждать.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Бой Макгрегор – Порье решит все»: президент UFC анонсировал возвращение Нурмагомедова84 дня назад, после победы над Джастином Гейджи Хабиб Нурмагомедов бросил перчатки в октагоне, расплакался и признался, что не может продолжать карьеру бойца после смерти отца. Спустя три дня его признали сильнейшим бойцом смешанных единоборств в мире вне категорий. Он ушел, как и мечтал: в лучах славы, на пике карьерыОднако чемпион все-таки может вернуться за еще одной победой. В пятницу 15 января состоялась долгожданная встреча Хабиба с главой UFC Дэйной Уайтом. По ее итогам функционер дал интервью, в котором попытался обнадежить фанатов (подробности).КСТАТИГлава UFC: «Макгрегор своим идиотизмом сорвал реванш с Нурмагомедовым»Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что грандиознейший проект, реалити-шоу, которое должно было закончиться долгожданным реваншем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора сорвано. При чем на этот раз по полной программе облажался сам ирландец (подробности).