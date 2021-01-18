Молодой человек сделал предложение возлюбленной за 10 минут до схода лавины в курортном поселке Домбай. К счастью, в момент трагедии пара находилась на третьем ярусе, что спасло их жизни.Евгений Звездилин долго готовился к торжественному моменту. Молодой человек хотел создать идеальную атмосферу, чтобы момент навсегда остался в памяти любимой. Местом икс он выбрал площадку у надписи «Выше только любовь» на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае.Все было по плану: друзья, снимающие предложение на видео, приятель, в нужный момент вложивший букет с цветами в руку Евгения. Возлюбленная романтичного парня закрыла лицо руками от счастья и дала единственно верный ответ. Да!Через десять минут в долину с ревом обрушилась многотонная лавина. Влюбленных спасло чудо – в этот момент они оказались на безопасном третьем ярусе.– С нами все хорошо, больше пока ничего не можем сказать, – сообщил корреспонденту «КП - Северный Кавказ» Евгений.Напомним, что после полудня 18 января 2021 года лавина накрыла горнолыжную трассу на четвертом ярусе курорта. Часть оказавшихся под завалами смогла выбраться в первые минуты, некоторые даже без посторонней помощи. На данный момент известно лишь об одном погибшем – это мастер спорта СССР, президент горнолыжного клуба «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Спасательная операция приостановлена до утра 19 января.Причиной ЧП мог стать выстрел из зенитного орудия. Противолавинная служба с помощью пушек вызывала сход опасных снежных масс неподалеку от Домбая, но ударная волна от выстрела вызвала активность в снежном очаге рядом с горнолыжной трассой. И вместо одной лавины сошли две.ЕЩЁ ПО ТЕМЕСмерть президента горнолыжной федерации, спасение ребенка и роковой выстрел: спасательная операция в Домбае приостановленаТрагедия разыгралась на тихом и прекрасном курорте днем 18 января. Из-за опасных скоплений снежных масс единственная в мире противолавинная служба, работающая на Северном Кавказе, обстреливала гору Мусса-Ачитара, у подножия которой находится поселок Домбай (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеВ Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай продолжаются поиски людей, с кем не удается выйти на связь. Их ищут в гостиницах и кафе. Спасатели с собаками и добровольцы исследуют тело лавины (подробности).