Рамзан Кадыров провел боксерский поединок, закончившийся нокаутом. При этом политик сошелся в схватке с превосходящим его по физическим данным соперником. Противостояние завершилось во втором раунде.Подробности боя показал и рассказал сам глава Чечни. По традиции каждый вечер политика заканчивается групповой тренировкой в зале. На этот раз вместе с Кадыровым занимались несколько политиков, офицер СОБР «Терек», а также люди искусства – солист Чеченской государственной филармонии Майрбек Хайдаров и директор местного ансамбля песни и танца Ренат Цакаев.– Сегодня мы организовали грандиозный вечер бокса, главный поединок которого состоялся между мной и Ренатом Цакаевым. Перед спаррингом мы хорошо разогрелись на беговых дорожках и других тренажерах, выполнили отжимания от пола. Подготовка к поединку прошла отлично, – написал в соцсетях Рамзан Кадыров.После подготовки оппоненты надели спортивную экипировку и вышли на ринг. Несмотря на физическое превосходство Цакаева, Кадыров без колебаний бросился на соперника.– В начале первого раунда мой соперник показал, что отдавать победу он просто так не собирается. После небольшой «разведки» боем сила наших ударов стала более ощутимой.Во втором раунде, судя по видео, глава Чечни несколько запыхался, но и сопротивление его соперника ослабло.– Ренат отправился в нокдаун после моей атаки. Рефери Усман Буруев начал вести отчет, но на 5 секунде Ренат снова встал в стойку и продолжил поединок. До третьего раунда дело не дошло, мой оппонент пропустил серию ударов и вновь оказался на настиле. Судья зафиксировал поражение техническим нокаутом, – резюмировал поединок чеченский лидер.Отметим, что некоторые подписчики усомнились в том, что бой проходил по всем правилам. Некоторые отметили, что соперник главы Чечни «странно себя вел» и «картинно падал». Другие поинтересовались у Рамзана Кадырова, верит ли он, что его подопечные «могут не поддаваться», выходя с ним на ринг. Однако большинство пользователей все же посчитало поединок честным.Напомним, что в начале года Рамзан Кадыров готовил Александра Емельяненко к бою с Магомедом Исмаиловым. Нередко политик и спортсмен проводили спарринги. Тогда Емельяненко лестно отзывался о физической форме и силе удара политика.КСТАТИ«Рамзан за слова отвечает»: Кадыров провел бой с Александром ЕмельяненкоСвершилось! Рамзан Кадыров вышел на ринг против Александра Емельяненко! Однако бой оказался совершенно не таким, каким его ожидали. Фанаты хотели увидеть настоящую сечу, однако пока пришлось довольствоваться лишь парочкой фотографий (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Рамзан меня не жалел»: Кадыров жёстко побил ЕмельяненкоРамзан Кадыров жёстко побил Александра Емельяненко — во время тренировочного спарринга глава Чечни не жалел своего оппонента, нанеся немало мощнейших ударов по лицу и корпусу бойца. О болезненной тренировке с политиком рассказал сам спортсмен (подробности).