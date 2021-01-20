«Отлавливали с друзьями осликов»: Кадыров рассказал о самом счастливом моменте

Рамзан Кадыров рассказал о самом счастливом моменте Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров рассказал о самом счастливом моменте своей жизни. Глава Чечни вспомнил о детской забаве – мальчишками, они с друзьями ловили и катались на осликах. Видео беззаботной детской игры политик опубликовал в соцсетях.

На кадрах ролика видно, что автомобилист, путешествуя по просторам республики, наткнулся на мальчишку, скачущего вдоль дороги на ослике. На главу Чечни нахлынула ностальгия. Он вспомнил, как много лет назад сам, счастливый, рассекал на ослике, воображая себя гордым всадником.

– Увидев ролик, сразу вспомнил детство. Точно так же с друзьями мы отлавливали осликов из соседнего Аллероя, седлали, и вдоволь накатавшись, отпускали. В эти моменты, когда летний ветер остужал наши лица, а мимо пролетали деревья, не было никого счастливее нас! Вернуть бы эти годы, – написал политик в соцсетях.

Политик иногда делится милыми фактами из своей биографии с подписчиками. Например, летом он рассказал, что безумно обожает маленьких утят. А еще раньше поделился историей своего любимого слепого кота – Дарира глава республики нашел во время визита в питомник. Кадырова так растрогала гордость всеми отверженного кота, что он решил взять животное к себе.

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