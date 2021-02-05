Хабиб Нурмагомедов поделился кавказской мудростью о женской распущенности

Хабиб Нурмагомедов нашел способ вычислять, в каких домах «вымерли мужчины» Фото: EAST NEWS

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками в Instagram кавказскими народными мудростями. Боец считает, что с помощью соцсети, по женской распущенности, можно определять, где «вымерли» мужчины.

Боец опубликовал необычную цитату, вызвавшую споры среди фанатов. На фоне настоящего горца в папахе написано «Благодаря Инстаграму видно, в чьих домах вымерли мужчины».

Не все поклонники сразу поняли, что боец имел ввиду. В комментариях раскрыт смысл фразы: кавказская красавица должна быть скромной, когда в соцсетях полно достаточно откровенных и провокационных снимков. При этом, по кавказским традициям, следить за красавицей должны мужчины. Отсюда вывод – если девушка демонстрирует распущенность, значит ее братья, отец и супруг «вымерли».

Фото: Instagram Хабиба Нурмагомедова

Подобный взгляд на вещи достаточно широко распространен как в Дагестане, так и в мусульманских странах. Отметим, что супруга самого Хабиба Патимат Нурмагомедова не имеет аккаунтов в соцсетях. Долгое время фанаты даже не знали, как выглядит красавица – пока карты не раскрыла «Комсомолка».

Однако эта позиция далеко не так популярна в большей части России и европейских странах. Поэтому в комментариях завязались жаркие дискуссии. Кто-то отвечал Хабибу крылатыми фразами – «не суди и не судим будешь». Другие иронизировали, спрашивая, место ли в Инстаграме для бойцов в трусах (по нормам ислама мужчина не может позволить себе появиться без штанов, – ред.). Третьи шутили, что свою мудрую цитату чемпион сам выложил в том же Instagram. А сторонники бойца замечали, что благодаря Тик-Току потерялись все оставшиеся мужчины.

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