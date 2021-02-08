Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не смог остаться в стороне от резонансного убийства экс-главы дагестанского села Новокули. Абакара Капланова застрелили сотрудники Росгвардии братья Курбановы из-за земельного спора.По словам Хабиба, жители Дагестана несколько дней просили его прокомментировать резонансное преступление. Боец вспомнил строки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».– «Кому память, кому слава, кому темная вода, - ни приметы, ни следа», – цитирует Хабиб знаменитое произведение в своем Instagram. – Хочу сказать, что эти слова я не с интернета скопировал. Я учил их наизусть. Воспитывайте своих детей, обучайте, показывайте правильный пример, чтобы они росли здоровыми, умными и достойными. Только работа с молодежью сегодня может изменить ситуацию, в которой мы живем.Хабиб видит корень проблемы в воспитании участников конфликта, ставшего причиной для убийства. Он подчеркивает – воспитание и традиции многие годы являлись залогом благополучия. И, конечно же, воспитанный человек никогда не пойдет на убийство.Напомним, что после опроса свидетелей главной версией следствия является заранее спланированное убийство из-за земельного конфликта. Семьи Каланова и братьев Курбановых враждовали долгие годы. В итоге экс-глава села помешал подозреваемым построить дом, несмотря на то, что они смогли добыть все необходимые документы.Это стало последней каплей, переполнившей чашу ненависти – братья-росгвардейцы написали заявление в полицию. А когда Капланов пришел в Советский районный отдел МВД для дачи показаний, застрелили его из табельных пистолетов, полностью опустошив обоймы. Выжить после 36 пулевых ранений не было шансов. После чего убийцы добровольно сдались полиции.Расследованием уголовного дела занимается СУ СКР по Республике Дагестан. Дело находится на личном контроле главы региона Сергея Меликова. Предполагаемым убийцам может грозить лишение свободы, вплоть до пожизненного.ЕЩЁ ПО ТЕМЕВ Дагестане в убийстве экс-главы села подозреваются двое сотрудников РосгвардииПротив двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье: «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР России (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-главу дагестанского села застрелили в отделе МВД МахчакалыУбийство произошло в Советском районном отделе МВД Махачкалы. Сотрудник правоохранительных органов застрелил экс-главу села Новокули. На месте работают сотрудники следственного управления СКР по Республике Дагестан (подробности).