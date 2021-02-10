Хабиб Нурмагомедов готов освободить титул чемпиона UFC

Хабиб заявил о готовности освободить чемпионский пояс Фото: REUTERS

Непобедимый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил о полной готовности освободить титул чемпиона в легком весе. По словам дагестанца, слухи об этом его уже утомили.

Боец уверен, что дивизион должен продолжать двигаться без него. После победы Дастина Порье над Конором Макгрегором для него исчезла последняя мотивация возвращаться. Хабиб был готов снова драться лишь ради громкого боя, однако ирландец показал, что полностью сдал позиции.

– Мне не нравится, что постоянно идут разговоры по поводу моих встреч с главой UFC Дэйной Уайтом. Мы обсуждаем ситуацию, но совсем неприятно видеть подробности наших бесед в СМИ. Вкратце, в последнее время я говорю, что ситуация не должна стопорится из-за меня, – рассказал Нурмагомедов журналистам «Матч ТВ».

Вместе с тем Хабиб отметил, что после последнего громкого боя нужен перерыв. Титульный бой в легком весе, скорее всего, пройдет в мае-июне 2021 года. Перед этим Нурмагомедова ждет еще один, последний разговор с главой промоушена.

– Я говорил и говорю Дэйне, что не хотел бы, чтобы на мне что-то зацикливалось. Я свое слово сказал, сделал все что нужно в этом виде спорта, – резюмировал действующий чемпион.

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