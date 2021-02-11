Дауд Даудов - герой нашумевшей истории с подставными родами в Ставрополе - попросил не возбуждать уголовное дело против супруги Лауры. Об этом сообщает источник \\"КП\\" в правоохранительных органах.Собеседник издания не уточнил, простил ли муж жену.10 февраля в соцсетях появился ролик, автор которого уверяет, что тела его детей подменили на кукол. Обман обнаружили около могилы. В панике отец обратился в полицию, дело сразу передали в Ставропольский край, где якобы дети родились.- Собрали весь тухум [род, родовой клан - Прим.], начали хоронить в родовом селе Тамазатюб рядом с предками. Яму выкопали, готовились укладывать. И брат мне говорит: \\"Они [дети] люди, их надо вскрыть, сделать все по-человечески. Открыть и положить\\". Я открыл первого ребенка, а у него нет глаз. Начал рассматривать внимательнее: так это же кукла, - вспоминал этот момент на допросе Даудов.Специалисты роддомов проверили женщину по всем реестрам - пациентка никуда не поступала. Позже экспертиза показала, что Лаура никогда не рожала. Тогда она и призналась.- У меня была ложная беременность. На 3,5 месяц УЗИ показало, что плода нет. Я мужу это сказать не смогла. Я и сама поверила. Я внушила себе настолько, что у меня стал расти живот. Это видели супруг, родители. У меня организм работал, будто ему скоро рожать.2 февраля Лаура якобы уехала в больницу - на самом деле, она расположилась в съемной квартире. На следующий день женщина \\"родила\\" двойню.- Мне нужно кого-то показать. Я отправила случайных детей. И мужу, и матери, и свекрови. Когда я сказала, что родила - у меня спустился живот. Тогда я купила \\"Пупсов\\". Чувствую, легкие. Сходила в магазин за песочком, набила им куклы. Сделала так, чтобы куклы лежали ровно. Я включала детский плачь - думала, что это их голос, нянчила детей. Муж звонил, и я сюсюкалась с ними в трубку. У меня было ощущение, что это мои настоящие дети.С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕЛИГИИГоворит заместитель муфтия Ставропольского края Закир Шарыпов:- Женщина нарушила два религиозных закона. Во-первых, она обманула. В Коране говорится, что тот, кто мошенничает и обманывает, к нам не относится. Во-вторых, она стала причиной смуты. Хоть и на короткое время. Люди обвиняли врачей, власти в том, в чем они не виноваты. В понедельник или во вторник управление посетит их. Мы хотим донести до мужа мысль, что он не должен быть строг к жене. У этого инцидента есть своя причина, и она, скорее всего, внутри семьи. Кроме того, мы окажем психологическую помощь женщине. Скорее всего, привлечем специалистов Ассоциации психологической помощи мусульманам.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА«Бывает ли ложная беременность у здорового человека?»: психиатр оценила похороны детей-кукол на СтавропольеКукольные похороны нерожденных детей и ужасный скандал на Ставрополье породили множество вопросов. Бывает ли ложная беременность у здорового человека? Чем это грозит женщине? Насколько это распространенное явление? И можно ли верить показаниям матери детей? На них «Комсомолке» ответила врач-психиатр Лариса Попова (подробности).ПО ТЕМЕ\\"Мне казалось, что это мои дети\\": дагестанка рассказала, как нянчила кукол и врала о своей беременностиДо конца Лаура была уверена, что у нее в животе кто-то есть [подробности]ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Огромный живот, ощущение, что дети толкаются»: дагестанка рассказала правду о подмене детей кукламиЖенщина настолько хотела детей, что сама поверила в собственную беременность [эксклюзив kp.ru]КСТАТИСемья из Азербайджана разыграла историю с подкидышем, чтобы скрыть позор дочериВ Самарской области 25-летняя девушка выбросила свою новорожденную дочь на поле и специально ждала, когда малышку найдет ее дед [подробности]