«Бывает ли ложная беременность у здорового человека?»: психиатр оценила похороны детей-кукол на Ставрополье

Вместо несчастных погибших от внутреннего кровотечения, малышей, на ошеломленного отца смотрели пустые, стеклянные глаза кукол. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РД / кадр видео

Кукольные похороны нерожденных детей и ужасный скандал на Ставрополье породили множество вопросов. Бывает ли ложная беременность у здорового человека? Чем это грозит женщине? Насколько это распространенное явление? И можно ли верить показаниям матери детей? На них «Комсомолке» ответила врач-психиатр Лариса Попова.

Краеугольным камнем в истории послужили показания Лауры Даудовой, матери несуществующих детей. Женщина призналась в том, что она придумала историю с рождением, потому что долго не могла забеременеть. Но мечтала о том, чтобы подарить возлюбленному потомство.

Женщина настолько поверила в собственную ложь, что у нее в буквальном смысле стал расти живот. Вместе с супругом они чувствовали, как несуществующий плод толкается в животе. И, когда женщина пеленала кукол, перед похоронами, она ощущала себя так, будто хоронит настоящих детей.

– Это очень глубокая психиологическая история. Более, чем реальная. Матери можно и нужно верить. Если бы у нее не было безумного желания иметь детей – у нее не было бы всех симптомов ложной беременности. Это невероятно редкий, и все же совершенно реальный случай, который встречается в врачебной практике, – объяснила «Комсомолке» главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова.

Но может ли такое произойти с другой, совершенно нормальной женщиной? Ответ на этот вопрос дала врач-психиатр Лариса Попова.

– Можно утверждать, что у Лауры нет расстройства личности. То есть женщина не ненормальная в общепринятом смысле слова. Однако можно сказать, что нужно обладать определенной структурой личности, чтобы у тебя развилась ложная беременность. Это может случиться только с очень чувствительными людьми, подверженными самовнушению, – объясняет психиатр.

В медицинской терминологии, по словам специалиста, состояние Лауры характеризуется, как истероидный психоз. Это состояние связано с получением психологической травмы, после которой человек начинает принимать желаемое за действительное.

– В случае с нашей героиней, катализатором этого состояния стало нереализованное желание забеременеть. В итоге организм просто реализовал это желание. Но с окончанием ложной беременности у нее не появилось детей. Мозг пытался защитить ее от тяжелой психотравмы. Поэтому, на протяжении некоторого времени, она пеленала купленных кукол и воспринимала их совершенно так же, как мать воспринимает своих новорожденных детей. Поэтому она действительно переживает трагическую потерю, пусть в действительности ее и не было, – объясняет Лариса Попова.

К счастью, по сведениям источников «КП», супруг Лауры Даудовой попросил не возбуждать против нее уголовного дела. И, вполне вероятно, простил женщину. Этот факт может спасти женщину от тяжелых последствий.

– Может ли эта ситуация стать причиной развития настоящего расстройства личности? В данном случае очень большую роль играет реакция и решение мужа. Однако в любом случае такой риск имеет место быть. Поэтому Лауре действительно необходимо поработать с профессионалом и восстановиться после этой страшной истории, – резюмировала Попова.

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