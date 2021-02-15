16 февраля Ставрополь накроет снегом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В связи с непогодой и обильными снегопадами в регионе, остро встал вопрос будут ли учиться школьники 16 февраля 2021 года в Ставрополе и Ставропольском крае. «Комсомолка» узнала подробности и объясняет, можно ли отправлять детей школьного и дошкольного возраста в учебные заведения.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, объявил 16 февраля днем свободного посещения учебных заведений. Глава региона посоветовал, по возможности, оставить детей дома из-за плохой погоды и вероятного транспортного коллапса. Ведь, несмотря на круглосуточную работу коммунальщиков, своевременно очищать дороги от такого колоссального количества осадков вряд ли получится.

При этом школы и детские сады 16 февраля будут открыты для всех желающих. И если у родителей нет возможности оставить чадо дома – воспитатели и учителя будут готовы провести с ними полноценный учебный день.

Напомним, что МЧС, со ссылкой на региональный Гидрометцентр, распространило экстренное сообщение о непогоде 15 и 16 февраля. На край обрушатся обильные снегопады. Температура воздуха, по данным синоптиков, опустится до -9 градусов днем и -14 градусов в ночь на 17 февраля.

Отметим, что в среду ожидается еще большее похолодание. Дневная температура может опуститься до -11 градусов, а снегопады в ряде районов продолжатся, пусть и станут несколько слабее.

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