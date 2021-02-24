В Каспийске более 20 человек госпитализированы с отравлением

Более 20 человек отравились в дагестанском Каспийске

В дагестанском Каспийске более 20 человек госпитализированы в городскую больницу с признаками пищевого отравления. Большинство пострадавших – дети. Об этом сообщает источник в городской администрации.

– Пациенты с признаками пищевого отравления и острой кишечной инфекции (ОКИ) помещены в центральную городскую больницу города Каспийск. Из 21 человека 19 – дети от трех месяцев до 14 лет и лишь двое взрослых. Серди симптомов болезни – повышение температуры, тошнота, рвота, – сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

На данный момент администрация города вместе со специалистами Роспотребнадзона по Республике Дагестан пытается выяснить причину массового отравления. Чаще всего подобные ситуации в регионе связаны проблемами водоснабжения. Из-за множества нелегальных врезок в водопровод и плохого состояния труб в дома может поступать опасная для здоровья вода.

Так, в начале месяца 64 человека отравились некачественной водой в селении Арани Хунзахского района республики. В январе в Буйнакске по тем же причинам пострадали более 300 горожан.

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