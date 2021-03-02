Федерация дзюдо накажет виновных в массовой драке на чемпионате в Каспийске

Кадр видео с места событий

Для участников драки на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет придумают спортивное наказание. Об этом сообщает представитель Федерации дзюдо России.

- Мы просим прощения у руководства Федерации дзюдо России и всей семьи российского дзюдо за это происшествие, которое полностью противоречит не только спортивным принципам и законам дзюдо, но и канонам кавказского гостеприимства. Меру наказания для виновника определим совместно с Федерацией дзюдо России и Минспорта нашего региона, - приводят в пресс-службе слова президента дагестанской федерации дзюдо Ирасхана Джафарова.

Инцидент произошел 27 февраля в Каспийске. Абдулкадир Абдулкадиров из Дагестана и Сармат Голоев из Северной Осетии боролись за место в финале в весе до 73 килограммов. Поединок длился более 10 минут, что достаточно долго для дзюдо.

Когда аутсайдер выиграл титулованного соперника из Осетии — вся дагестанская команда стала это эмоционально праздновать. Проигравшая сторона сделала противнику резкое замечание, те ответили тем же. К конфликту подключился один из спортсменов. Между сторонами завязалась драка. В ней участвовало около 50 человек. Их удалось успокоить только после вмешательства охраны и полиции. Главных зачинщиков доставили в отдел полиции.

Министерство по спорту и физической культуре Дагестана организовало собственную проверку инцидента. По решению комиссии второй день соревнований отменен. В МВД Дагестана уточнили, что после окончания ведомственной проверки будет принято процессуальное решение.

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