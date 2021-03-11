В Дагестане ликвидировали боевика, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании

Кадры с места спецоперации

В Дагестане в ходе спецоперации ликвидировали боевика, оказавшего вооруженное сопротивление силам правопорядка при задержании. По оперативной информации УФСБ по РД, уничтоженный злоумышленник планировал устроить теракт.

Режим КТО действует с 10.15 часов 11 марта в Советском районе Махачкалы (центр города). Боевик до последнего оставался в частном доме на улице Батырая, отказываясь сложить оружие. Велась перестрелка.

Пострадавших среди мирного населения или сотрудников силовых ведомств после спецоперации нет. В доме, где находился террорист, предположительно из запрещенной в России группировки, при обыске изъяли оружие и «пояс смертника».

Появись кадры с места событий:

Как видим, контртеррористическая операция проходила в жилом квартале, и сотрудники ФСБ подбирались к порогу одноэтажного дома постепенно с внутреннего двора. На улице в это время дежурила карета «Скорой». К счастью, помощь медиков не понадобилась.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Стали известны подробности перестрелки с боевиком в центре Махачкалы

Появились кадры с места проведения контртеррористической операции (подробнее)