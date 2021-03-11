Ограничение движения на трассе Кавказ в Ставропольском крае: спасатели вытаскивают авто из снега

В Ставрополе ограничили движение на трассе "Кавказ" из-за метели Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 марта на трассе "Кавказ" ограничили транспортное движение. Причинами стали сильная метель и снежные заносы. Автомобилисты выстроились в длинную колонну, которую сопровождают сотрудники полиции. Они следят за безопасностью ставропольцев на дорогах.

Бригады спасателей вышли дежурить на перекрытую трассу "Кавказ". Из-за снежных заносов и гололеда сильно затруднено движение, машины застревают на обочинах. Спасатели сели на габаритные грузовики «Урал» и «НефАЗ», в которых автомобилисты могут согреться и получить первую помощь.

Спасатели будут дежурить до 7 утра 12 марта.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Сегодня в 16:00 ввели ограничения передвижения на магистральном направлении "Кавказ". В это время перекрыли участок от "старого поста ГИБДД" до "Невинномысского круга". Объезд осуществлялся через Черкесск, либо через село Александровское.

Уже тогда техника не справлялась с расчисткой дорог, мешал сильный боковой ветер и снег. Как сообщают водители, видимость была нулевая.

Позже погода начала ухудшаться. Сотрудники ГИБДД приняли решение закрыть еще 20 километров трассы, чтобы избежать несчастных случаев. Дополнительно закрыли пространство с 270-го по 290-й километры, до села Курсавка.

На 21:00 движение на дороге "Кавказ" по-прежнему затруднено.

Спасатели и ГИБДД настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы городов в течение суток. Погода переменится не скоро.