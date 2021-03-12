Снегопад в Дагестане 12 марта 2021: главное о страшной погодной аномалии

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Снегопад в Дагестане 12 марта немного парализовал жизнь в республике. Что случилось из-за непогоды - в материале "КП".

Непогода в Дагестане разыгралась еще 11 марта. Больше всего снега навалило в Хасавюрте, Буйнакске и Сергокале. С того дня ГИБДД перекрыла несколько участков автодорог. Так, к примеру, было приостановлено движение на 10-ти километрах трассы "Кавказ", а также закрыт объезд Махачкалы.

Несмотря на то, что инспекторы предприняли меры, в Дагестане случились два ДТП со смертельным исходом. В обоих случаях водители не справились с управлением. В итоге два человека погибли, еще несколько находятся на лечении.

Спасатели работают в особо пострадавших районах Дагестана. Специалисты раскапывают застрявшие автомобили. Так, только в поселке Талки сотрудники МЧС спасли 20 машин на дороге.

Из-за снегопада 111 тысяч жителей Дагестана остаются без электроснабжения. Отключения коснулись 11 районов и частично двух крупных городов - Махачкалы и Хасавюрта. Работу налаживают 79 бригад, состоящих из 237 человек. "Россети Северный Кавказ" обещают, что закончат основную часть восстановительных работ к 16 часам.