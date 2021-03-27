Отец автора фразы "Работайте, братья" Нурбагандов пошел на выборы в Госдуму РФ

Нурбаганд Нурбагандов. Фото: kremlin.ru

Отец Магомеда Нурбагандова - Героя России, погибшего от рук террористов, и автора фразы "Работайте, братья" - Нурбаганд Нурбагандов баллотируется в Государственную Думу России VIII созыва. Об этом гласят данные на сайте предварительного голосования.

Мужчина выступает как кандидат от Дагестана. Сейчас ему 64 года, он работает директором в МКОУ "Сергокалинская СОШ № 2 имени Героя России Магомеда Нурбагандова".

В первую очередь Нурбаганд Нурбагандов известен тем, что воспитал Героя России, лейтенант полиции Магомеда Нурбагандова. Молодой человек работал юристконсультом в отдел Вневедомственной охраны МВД Махачкалы. В одну из поездок на родину, в село Сергокала, в июле 2016 года он пошел с родственниками на природу. Там же, к несчастью, был развернут лагерь отряда, подчиненного ИГИЛ*.

- Мы подошли после рассвета. Разбудили их, - говорил на допросе оператор последней съемки Нурбагандова, террорист Артур Бекболатов. - Их было пятеро: один на улице и четверо спали в палатке. Мы вытащили их, завязали руки.

Первым от рук террористов погиб Абдулрашид, который стал защищать несовершеннолетнего брата. Потом боевики нашли удостоверение Магомеда и стали заставлять его призвать правоохранительные органы закончить борьбу с терроризмом. Тогда-то лейтенант и произнес фразу, ставшую крылатой: "Работайте, братья".

Видео налета на отдыхающих людей террористы выложили в сеть, но вырезали часть с призывом не отступать. Через два месяца убийц поймали, и на телефоне одного из них нашли оригинальное видео.

Героический поступок Магомеда Нурбагандова высоко оценил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что полицейский был "настоящим героем, настоящим мужчиной, который под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу". Мужчина и его брат были удостоены звания Героя России посмертно.

* ИГИЛ — запрещенная на территории РФ международная террористическая организация

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