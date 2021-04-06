Фильм о гее-бойце ММА из Чечни сняли с показа на международном кинофестивале

Премьера фильма о бойце-гее из Чечни не состоялась. Фото: кадр из фильма "Тихий голос"

Фестиваль документального кино «Артдокфест» снял с показа картину Реки Валерика «Тихий голос» о гее из Чечни. Главный герой фильма «Тихий голос» - бывший боец ММА по имени Хаваж. По сюжету фильма он по программе защиты свидетелей бежал в Бельгию, где большая чеченская община, но там он тоже оказался в опасности. От брата Хаважа требовали совершить «убийство чести». Пойти на убийство родного брата он не смог. В итоге избил Хаважа и позволил ему исчезнуть.

Премьерный показ картины был намечен на 5 апреля в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Повтор сеанса должен был состояться сегодня, 6 апреля. Но посмотреть картину гости фестиваля не смогут, организаторы заменили ее на фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный». Эта лента является обладателем Гран-при за лучший документальный фильм на кинофестивале в Карловых Варах. В 2019 году она был выдвинута от Эстонии на премию «Оскар».

Об изменениях в программе фестиваля из-за «обстоятельств» рассказал Виталий Манский, режиссер и основатель «Артдокфеста».

- Мы вынуждены под давлением обстоятельств, отменить премьерный показ фильма конкурсной программы «Тихий голос». Замену мы делаем концептуально. На отмененном сеансе будет показана картина Ксении Охапкиной «Бессмертный», Гран-при «Артдокфест-2019», - сообщил на своей официальной странице в социальных сетях Манский.

Организатор Манский заявил об изменении программы фестиваля. Фото: личная страница Валерия Манского в соцсети

За день до изменения программы фестиваля сообщалось, что неизвестный выкупил все билеты на премьеру «Тихого голоса». Манский предположил, что анонимный покупатель преследовал одну лишь цель - сорвать показ скандальной картины.

Тем временем, организатор анонсировал онлайн показ еще одного фильма о чеченских геях «Добро пожаловать в Чечню». Также он планирует открыть онлайн просмотр сорванного «Тихого голоса».

- «Артдокфест» на своей онлайн платформе «АртдокМедиа» предлагает посмотреть фильм «Добро пожаловать в Чечню». Картина не только опровергает тезис что «чеченец не может быть геем», но и убедительно свидетельствует об ужасе быть чеченцем-геем. Работаем над тем что бы открыть онлайн показ сорванного на «Артдокфест» фильма «Тихий голос», - сообщил Манский.

"Тихий голос" не допущен к показу из-за скандала. Фото: кадр из киноленты.

Отмену показа «Тихого голоса» прокомментировал и сам режиссер фильма Река Валерик, заявив, что мечтает о выходе картины на большой экран.

- Я не теряю надежды, что однажды мой фильм увидят на большом экране для которого он и создавался в формате 1: 1,13 в России на таком фантастическом и смелом фестивале, как ArtDocFest. Тем, кого я мог задеть этим фильмом, которого они даже не видели, желаю любви,- заявил Валерик.

Кстати, Река Валерик взял псевдоним в честь реки Валерик в Сунженском районе Чечни, что в переводе с чеченского звучит как «река смерти». Известна она кровопролитными сражениями в 1840 и в 1850 годах, участником которых стал Михаил Юрьевич Лермонтов. Впоследствии он описал битву в произведении «Валерик».

СПРАВКА «КП»

ArtDocFest - учрежденный в 2007 году международный фестиваль авторского неформатного документального кино. Ежегодно проводится в Москве, Санкт-Петербурге или Риге. К участию допускаются или фильмы, снятые на русском языке или языках народов России в любой стране мира, или фильмы российских авторов или российского производства на любом языке мира. В день закрытия ArtDocFest вручается Национальная премия в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чечне заявили о «гей-атаке» на республику

Пресс-секретарь Кадырова ответил на новые обвинения о «преследовании» гомосексуалистов в регионе (подробности).

В Чечне опровергли информацию о задержаниях и убийствах геев

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал подобные слухи фантазией представителей ЛГБТ-сообщества (подробности).