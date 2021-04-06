В Дагестане восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой

Свет вернули в дома жителей Дагестана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане энергетики восстановили подачу энергоснабжения. В домах жителей 48 населенных пунктов республики, которые из-за сильно ветра остались без света, снова поступает электроэнергия. На данный момент специалисты работают над тем, чтобы устранить точечные нарушения.

- Энергетики «Россети. Северный Кавказ» - «Дагэнерго» к 14.35 мск устранили повреждения на энергообъектах филиала. В настоящее время специалисты оперативно устраняют точечные нарушения энергоснабжения в потребительской сети 0,4 кВт,- сообщили в пресс-службе «Россети. Северный Кавказ».

Напомним, подача электричества в дома более 40 тысяч жителей была прекращена в 8 утра вторника, 6 апреля. Причиной массового отключения электроэнергии стала непогода: порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

По данным «Россети. Северный Кавказ» - «Дагэнерго», к полудню удалось возобновить подачу электроэнергии около 90% потребителям. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 65 бригад энергетиков: 202 человека и 73 единицы техники.

В настоящее время энергетики работают в усиленном режиме и готовы к "сюрпризам", которые еще может преподнести непогода.

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