Дагестанский министр, подозреваемый в хищении 620 млн рублей, арестован

На момент задержания Ибрагимов был врио министра по туризму и народным художественным промыслам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экс-министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов арестован по уголовному делу о хищении 620 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

- В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министру труда и социального развития РД, а в настоящее время врио министра по туризму и народным художественным промыслам РД. Суд поддержал ходатайство. Ибрагимов пробудет под стражей до 27 мая, - сказано в сообщении суда.

Следствие считает, что Ибрагимов в период с 2017 по 2018 года создал преступное сообщество из числа сотрудников министерства. Бюджетные деньги, предназначавшиеся для социального обслуживания инвалидов и стариков, участники сообщества похищали через фиктивных сотрудников центров социального обслуживания. Этим подчиненным также начислялись огромные премии. Часть денег премированные возвращали членам группы.

Ибрагимова задержали 9 апреля. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Мошенничество в особо крупном размере".

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