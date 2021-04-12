Стал богаче на миллион: глава Ингушетии Калиматов отчитался за доходы в 2020 году

Глава Ингушетии Калиматов отчитался о доходах за год. Фото: официальный сайт главы Ингушетии.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов за минувший год заработал больше почти на один миллион рублей. Так, согласно декларации за 2020 год, доход руководителя региона составил 2 миллиона 486 тысяч 554 рубля и две копейки. Годом ранее его годовой доход составлял 1,54 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте главы Ингушетии.

В собственности у Калиматова значится только квартира в 80,4 квадратных метров. А в безвозмездном пользовании: жилой дом в 480 квадратов, коттедж в 420 квадратов, и два просторных земельных участка в 1400 и 7000 квадратных метров. Согласно официальному документу, автомобилей за главой Ингушетии не числится.

Супруга Махмуда-Али Калиматова заработала за год значительно больше мужа. Ее доход составил 33 миллиона 697 тысяч 617 рублей 39 копеек. В собственности у нее: дом в 480 квадратов и земельный участок в 1400 квадратных метров, а также 1/2 часть нежилого помещения в 2074,7 квадратных метров. В пользовании: квартира 80,4 квадратов, коттедж 420 квадратов и земельный участок в 7000 квадратных метров. Также ей принадлежит Lexus RX-450H. Стоимость такого автомобиля на сегодняшний день составляет порядка 6 миллионов рублей.

Калиматов вступил на должность главы в 2019 году. Фото: официальный сайт главы Ингушетии.

Стоит отметить, что коттедж в 420 квадратов с участком в 7000 квадратных метров, который находится в безвозмездном пользовании четы Калиматовых, это, так называемый, президентский дом. Он относится к территории администрации главы и правительства РИ и предоставляется в пользование действующему главе региона.

Так что, серьезных изменений в декларациях за 2019 и 2020 у главы Ингушетии нет. За год он продал только свой автомобиль Audi Allroad. А рост дохода обусловлен тем, что в документе за 2020 год указан доход в качестве главы республики за полный рабочий год, а в 2019 году в декларации отражен доход лишь с лета - Калиматов возглавил республику с приставкой «врио» с июня 2019 года (до этого он занимал пост руководителя самарского Росприроднадзора). Официально вступил в должность главы после выборов 8 сентября.

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