«Беспрецедентное решение»: Комитет Госдумы одобрил поддержку ФК «Ахмат» из бюджета

В "Ахмате" обрадовались решению Госдумы. Фото: vk.com/akhmatgrozny

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи одобрил идею выделять из федерального бюджета деньги для поддержки футбольного клуба из Грозного "Ахмат". По словам председателя комитета Бориса Пайкина, Россия не может оставить без внимания введение санкций, из-за котрых чеченский клуб лишился спонсорскои поддержки ряда компании .

- Это беспрецедентное решение, когда санкции применяются к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать решения и меры поддержки, поскольку клуб "Ахмат" может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение, - заявил чиновник и уточнил, что в ближайшее время Комитет подготовит обращение в Правительство РФ с указанием конкретных предложений по налоговой и финансовой поддержке "Ахмата".

Участники круглого стола, посвященного механизмам поддержки "Ахмата". Фото: komitet6.km.duma.gov.ru

Замминистра спорта РФ Одес Баи султанов выразил уверенность, что ситуацию удастся разрешить.

- Нездоровая политика Запада теперь плавно перешла в «мнимую атаку» спортивных организаций. Спорт во все времена был неприкосновенным и вне политики. Руководство США теперь переступило и эту грань. Но Россию не сломить и не подчинить своей воле, мы найдем верный выход и из этой ситуации, подчеркнул Байсултанов.

Кстати, помимо него в заседании Комитета участвовали председатель Чеченского парламента Магомед Даудов, президент РПЛ Сергеи Прядкин, официальный представитель МИД Мария Захарова, а также представители профессиональных футбольных сообществ.

Решение думского Комитета уже прокомментировал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров. По его словам, необходимо давать отпор подобным санкционным "выпадам" в сторону спорта.

- Завтра кто-то другой может попасть под санкции. Мы должны на это реагировать. Мы не должны ждать, пока кого-то другого введут под санкции. "Ахмат" - часть российского спорта. Мы видим, как к нашему спорту относятся на международных соревнованиях. Не дают выступать под своим гимном и флагом. Предлагаете дальше это терпеть? - сказал Айдамиров "Спорт-Экспрессу".

ПОЧЕМУ США ВВЕЛИ САНКЦИИ

10 декабря 2020 года министерство финансов Соединенных Штатов одобрило введение санкций в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Под них попали все активы лидера, а также ФК "Ахмат". В рамках "акта Магнитского" Кадырову вменяют "серьезные нарушения прав человека на территории Чеченской Республики".

Отметим, Закон Магнитского - это документ, вводящий персональные санкции к лицам, которые нарушили права человека и принцип верховенства права в России. Закон назван по имени российского аудитора Сергея Магнитского, который скончался в тюрьме.

США ввели санкции против шести компаний из России, в числе которых не только ФК "Ахмат", но и фонд Ахмата Кадырова. Уже сейчас заблокировали YouTube-канал футбольного клуба.

А TOT ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Рамзан Кадыров обвинил Госдеп США в нарушениях прав его лошади. В ответ на предвзятый доклад комиссии Госдепа США по международной религиозной свободе о ситуации в Чечне, глава республики напомнил, что в самих США нарушаются не только права человека, но и права животных. "Моей лошади чинили препятствия. Делали все, чтобы она не принимала участие в скачках", - заявил тогда Кадыров.

А однажды в Германии заморозили выигрыш чеченского скакуна, около 5 тысяч евро, из-за того, что глава Чечни находится в "черном списке" Евросоюза.

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