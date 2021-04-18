В Кабардино-Балкарии задержана террористка, участвовавшая в боях в Сирии

В КБР задержали сирийскую террористку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарской Республике подал рапорт о задержании террористки, которая с 2015 года принимала участие в боевых действиях в Сирии.

Преступницу обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий вместе с УФСБ России по республике. Полицейские отправились в Зольский район, чтобы представить обвинения Бжаховой Марине Мусовне. Ее обвиняют в участии деятельности вооруженного формирования группировки "Джейш аль-Мухаджирин Валь-Ансар" (организация, запрещенная в России).

Она с 2015 года принимает участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике. На террористку сразу завели уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

Марина Бжахова родилась в 1985 году в Зольском районе Кабардино-Балкарии. С 30 лет она активно действовала в вооруженной группировке, однако пока неизвестно, как долго она в ней состоит.

Напомним, эта исламистская группировка возникла в Сирии в 2012 году. В основном в нее вступали выходцы из стран бывшего СССР, в том числе КБР. Лидером организации стал грузин Тархан Батирашвили, он же - Абу-Умар аш-Шишани.

Со стороны террористов в Сирии воюют около 400 наемников из России. Однако цифры у экспертов немного разнятся. Называют разные причины, почему граждане России уходят в подобные группировки. Кто-то из солидарности с идеей всемирного джихада и создания "шариатского эмирата", кто-то тесно связан с самой Сирией.

ТЕРРОРИЗМ В СКФО

В начале апреля 2021 года полиция Ставропольского края вычислила террористов, которые готовили теракт в Кисловодске. Следственное управление СКР возбудило уголовное дело против 14 человек, причастных к организации террористической ячейки. Следственный комитет России опубликовал полный список лиц, фигурирующих в деле.

Также полиция вычислила и предъявила обвинения молодому человеку из Ставропольского края в пропаганде экстремизма. Студент является гражданином Таджикистана. Он призывал своих сверстников из университета присоединиться к организации и включиться в ее деятельность.

В основном он публиковал видеоролики, в которых отрицал запрещенный статус организации и обелял уже совершенные преступления террористов.