Погода на майские праздники 2021 в Ставрополе и крае: дождь не помеха отдыху

Не убираем зонтики, они вам еще пригодятся Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода на майские праздники 2021 в Ставрополе и крае будет дождливой. На День Победы к лужам не привыкать - редко когда в регионе 9 мая не шел дождь. А вот тот факт, что почти вся праздничная неделя выдастся пасмурной и сырой, огорчает.

По прогнозу, дождь пойдет в первый же день нового месяца. Хотя температура воздуха не опустится ниже +17 градусов. Это радует. На Пасху, 2 мая, в Ставрополе прогнозируют потепление до +22. Но погоду обещают переменчивую: то солнце, то тучи. В некоторых районах региона, например на Кавказских Минеральных Водах, передают дождь с грозой. Кстати, в эти дни в Ставрополе введут ограничения для движения транспорта.

В понедельник, 3 мая, при облачной погоде с прояснениями воздух по краю прогреется до +27 градусов. На следующий день прогнозируют дождь. В некоторых районах с грозой. Местами по Ставрополью он будет идти следующие три дня. Поэтому температура может опуститься до +12. В пятницу воздух прогреется до +16 в Ставрополе и до +19 в городах КМВ. Днем покажется солнце. На выходные - 8 и 9 мая, небо затянут тучи, рекомендуем брать с собой зонт.

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