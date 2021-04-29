Туристы заполонили КМВ: в санаториях Железноводска не осталось мест на майские праздники, но это не проблема

Отдыхающие на аллее в парке Железноводска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новость про выходные с 1 по 10 мая так обрадовала россиян, что все бросились скупать путевки на отечественные курорты. В последние дни, спрос на авиаперелеты на Кавказские Минводы вырос в 18 раз, уступив по ажиотажу лишь Геленджику со взлетом в 40 раз. А май еще даже не наступил!

МЕСТА КОНЧАЮТСЯ

В санаториях Железноводска, стало известно, почти не осталось свободных мест. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в городской администрации, средняя загруженность здравниц быстро растет из-за ограничений по коронавирусу.

По требованию Роспотребнадзора, в одном номере могут проживать вместе родители с детьми, супруги или близкие люди, все остальные туристы заселяются в номер одиночно без подселения постороннего соседа. Поэтому говорить о загрузке санатория сейчас очень сложно. Предположим, здравница мощностью на 300 коек, но если приедут только одиночки, загруженность 100% выйдет при заселении всего лишь 150 гостей.

Вид на дворец эмира Бухарского Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Если вы не успеете забронировать место в санатории, заселяйтесь в гостиницу. В Железноводске очень богатая природа, большой парк, шикарная каскадная лестница, много терренкуров в городе и на горе. Здесь даже простая прогулка заряжает энергией на месяцы вперед. В парке два бювета – «Славяновский» и «Смирновский». Вода первого лечит заболевания желудочно-кишечного тракта. «Смирновская вода» – мочеполовой системы. Пейте на здоровье!

Беседка в Лечебном парке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В некоторых санаториях, кстати, есть свой бювет, скважина с определенным номером, откуда постояльцы получают свежую щелочную минералку, которая лечит и выводит шлаки. В здравницах имеются аппараты физиотерапии. Из новейшего – это магнитотерапия, которая воздействует не только на суставы с позвоночником, но и голову. В Железноводске лечат детей в том числе с тяжелым течением ДЦП.

Представлена в санаториях курорта локальная креотерапия, направленная на лечение кожных заболеваний, проблем с костно-мышечной системой и опорно-двигательным аппаратом.

Скульптура "Яйцо желаний" в Лечебном парке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЦЕНЫ

Пансионаты Железноводска считаются самыми доступными. За «все включено» просят от 1690 рублей за сутки. В стоимость входит проживание, 3-разовое питание по системе «меню-заказ» и стандартный комплекс лечебных процедур.

Памятник Пушкину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но есть здравницы с более широким перечнем услуг, от этого стоимость на отдых растет. В одном из таких санаториев 21-дневное пребывание в номере «Эконом-класса» с 4-разовым диетическим питанием, санаторно-курортным лечением, культурными мероприятиями и диагностикой по основному профилю заболевания обойдется почти в 80 тысяч рублей на двоих. ГДЕ ЕЩЕ ОТДОХНУТЬ Санатории КМВ оказывают услуги без выходных. И каждый город Кавказских Минеральных Вод по своему профилю оздоровления. В Железноводск едут избавиться от проблем с желудочно-кишечным трактом, наладить обмен веществ, победить ожирение и полечить сахарный диабет. В Ессентуках лечат астму, аллергии, включая пищевую и лекарственную.

В Пятигорске основное направление здравниц — костно-мышечная система, ухо, горло, нос, проблемы с кожей и гинекологические заболевания.

В Кисловодске рекомендуют отдыхать и оздоравливаться людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Курортные города расположились недалеко друг от друга, поэтому на майские праздники вы успеете посетить каждый, если захотите.

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