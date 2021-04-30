«Аромат счастья»: на майских праздниках ставропольцы смогут полюбоваться желтой сиренью

Более 160 видов сирени расцветает в ботаническом саду в мае. Фото: Ставропольский ботанический сад

Майские праздники в этом году будут неожиданно длинными и, по прогнозам ставропольских синоптиков, очень теплыми. В отдельные дни столбик термометра достигнет отметки в 22 градуса выше нуля. Обязательно выберите день и отправляйтесь на прогулку в Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского.

В саду распустилась магнолия. Фото: Ставропольский ботанический сад

Парковая зона, богатые коллекции различных видов кустарниковых растений, цветов, отличный зимний сад - провести тут можно весь день, наслаждаясь яркими красками и ароматом распустившихся растений. Кстати, именно в мае ожидается цветение коллекции сирени, среди которых редкий экземпляр желтого цвета. Желтую сирень в народе называют «ароматом счастья» за невероятное благоухание во время цветения. О том, какие еще растения порадуют своим цветением гостей и жителей краевого центра рассказала Наталья Щегринец, кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь ботанического сада.

- В мае непременно зацветет сирень. Наша коллекция насчитывает более 160 видов этого растения. Есть в коллекции и редкие экземпляры. Например, желтая сирень, - говорит Наталья Щегринец.

Редкие экземпляры сирени радуют гостей сада. Фото: Ставропольский ботанический сад

Специалист отмечает, что каждый год у этого вида сирени - разный оттенок: от нежного пастельного до насыщенного - лимонного желтого. Зависит это от погодных условий. Совсем скоро, посетители сада смогут сами посмотреть на то, какой оттенок приобретут соцветия диковинного вида сирени в этом году.

- Помимо сирени, ожидается цветение ирисов, - рассказывает Наталья Викторовна. - Первыми расцветают карликовые ирисы, следом за ними - бородатые и сибирские.

Карликовые ирисы пробуждаются первыми. Фото: Ставропольский ботанический сад

Род ирисов насчитывает более 800 видов разнообразных форм и оттенков. Синие, лиловые, желтые, розовые - настоящее буйство красок!

- Также ждем цветения коллекции многолетних растений. Это бадан, прострелы, эремурусы и другие цветущие многолетники, - делится специалист.

Многолетние растения совсем скоро начнут цвести. Фото: Ставропольский ботанический сад

Кстати, в преддверии лета в саду обычно расцветает и настоящая гордость сада - самая большая кувшинка в мире Виктория амазонская. Точную дату пробуждения цветка предугадать сложно, а продолжается цветение всего несколько дней.

Виктория амазонская цветет несколько суток. Фото: Ставропольский ботанический сад

В течение майских праздников Ставропольский Ботанический сад будет встречать гостей ежедневно, без выходных, с 9 утра до 18 вечера. Взрослый билет стоит 150 рублей, для детей от 7 и до 18 лет - 100 рублей, а для детей до 7 лет вход бесплатный.

Стоит отметить, что все растения в ботаническом саду относятся к редким и исчезающим видам, занесенным в Красную книгу Ставрополья и других регионов России, поэтому специалисты призывают гостей ни в коем случае не срывать цветы, чтобы не лишать других посетителей возможности насладиться яркими красками пробудившейся природы.

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