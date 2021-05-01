Разбилась о скалы: в горах Кабардино-Балкарии во время роупджампинга погибла туристка

Следственные органы проводят проверку по факту гибели туристки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В горах Чегемского района Кабардино-Балкарии сегодня днем, 1 мая, произошла страшная трагедия – о скалы разбилась туристка. Девушке, которая решила заняться роупджампингом, было всего 23 года.

Произошло все во время прыжка. По версии следствия, организаторы опасного аттракциона не рассчитали длину веревки, которая должна была удержать прыгунью. Она оказалась слишком короткой – туристка ударилась о скалы, вместо того, чтобы испытать свободное падение.

На данный момент на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Тело погибшей туристки передано судмедэкспертам. По факту ее гибели проводится доследственная проверка.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей, - сообщили «КП – Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

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