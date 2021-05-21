Похороны летчика-испытателя Тайгиба Толбоева пришлось сделать закрытыми

В Дагестане простились с Тайгибом Толбоевым. Фото: пресс-служба Улан-Удэнского авиационного завода

Похороны Тайгиба Толбоева, летчика-испытателя и Героя России из Дагестана, прошли в закрытом формате. Об этом "КП-Северный Кавказ" сообщили в администрации Гунибского района.

Тайгиб Толбоев умер на 66-м году жизни после продолжительной болезни. За пару месяцев до смерти летчика близкие привезли его на малую родину, готовясь к прощанию.

Родившийся в Дагестане Толбоев много лет прожил в Улан-Удэ, был депутатом Народного Хурала Бурятии. Последние годы боролся с онкологией, но болезнь одержала верх. Вчера, 20 мая 2021 года, Тайгиб Толбоев скончался в родной республике. Соболезнования родным и близким выразили власти и Бурятии, и Дагестана. Провожали в последний путь Героя России Толбоева только самые близкие.

- Похоронили Толбоева в Махачкале, но, как такого прощания с участием большого количества людей не было. Родственники решили не организовывать его из-за коронавируса, - рассказали в райадминистрации.

Президент России Владимир Путин вручает Тайгибу Толбоеву "Золотую звезду". Фото: пресс-служба Кремля

Тайгиб Толбоев - советский и российский военный летчик. Испытателем самолетов Министерства обороны СССР он стал в 1985 году. Тайгиб Толбоев принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов. В 2006 Толбоев стал Народным героем Дагестана, а спустя год президент Путин присвоил летчику звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники".

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