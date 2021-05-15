Разбитая патрульная машина и сбитый полицейский: массовая потасовка в Дагестане попала на видео

Появилась и запись допроса нарушителя Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане задержание 34-летнего жителя селения Ансалта Ботлихского района на Ураза-байрам закончилось массовой потасовкой. Тот сел за руль в нетрезвом виде, чтобы съездить в магазин за сигаретами. В полиции республики рассказывают, что нарушитель ранее судим, больше 30 раз привлекался к административной ответственности и лишен водительских прав за вождение «под градусом».

Пытаясь скрыться, нарушитель сбил полицейского. Фото: МВД РД

- 200 жителей села вышли в защиту и требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана. - Предводителем этой толпы стал неоднократно судимый брат нарушителя, который привлекался за кражи и хранение наркотиков.

Собравшиеся кричали полицейским: «В такой праздник можно было и отпустить!».

Мусульмане отмечают завершение строгого поста в священный месяц Рамадан. После тридцати дней отказа от пищи и питья в дневное время, курения, интимной близости и веселья верующие возвращаются к привычной жизни без ограничений. Кто-то понимает снятие запретов слишком буквально, заметили в полиции. Нарушителя привлекут к ответственности, несмотря на произошедшее.

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