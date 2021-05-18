Следком назначил проверку после публикации о попадании ставропольца в рабство

Следователи намерены выявить причастных к издевательствам над ставропольцем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следком Калмыкии отреагировал на информацию о 45-летнем жителе Ставрополя, который в январе этого года попал в рабство к некоему Магомеду на ферму в Яшкульском районе Калмыкии. «КП-Северный Кавказ» стала первой, кому удалось узнать подробности страшной истории, в которой оказался Дмитрий Бурцев.

По факту публикации назначена проверка «предположительно неправомерных действий со стороны неустановленных лиц в отношении жителя города Ставрополь о причинение тяжкого вреда здоровью, оставление в опасности».

- Следователями Яшкульского межрайонного следственного отдела по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия.

Напомним, Дмитрию, который искал работу, предложили отправиться на заработки в соседнюю Калмыкию. За работу пастухом на одной из ферм ему обещали хорошие деньги. Но на деле оказалось, что платить никто не намерен - у него отобрали паспорт, телефон и заставили трудиться бесплатно. За три месяца, что ставрополец провел на ферме, его неоднократно избивали. В конце марта он решился на побег. Его догнали хозяева на машине, сбили, потом стали добивать ногами, а после попросту бросили умирать на трассе Р-216.

Дмитрий Бурцев едва не погиб, попав в рабство к фермеру в Калмыкии. Фото: "Альтернатива".

Со сломанными костями таза и другими серьезными повреждениями Дмитрий двое суток полз вдоль проезжей части, но никто из проезжающих мимо людей не остановился. На вторые сутки его подобрал водитель Андрей и отвез в астраханскую больницу. Трое суток пострадавший провел в реанимации, а когда пришел в себя попросил врачей связаться с его 72-летней матерью.

Медики оповестили о пациенте без документов и правоохранительные органы, и представителей движения против рабства «Альтернатива». Общественники организовали сбор средств на транспортировку пока еще лежачего пациента в Ставрополь. И уже сегодня Дмитрий вернется домой, где его ждет одинокая пожилая мама и длительная реабилитация.

- Рады сообщить, что удалось собрать сумму на транспортировку Дмитрия домой. Мы оплатили счет, уже его повезли к матери на спецтранспорте. Спасибо всем вам! - сообщил представитель «Альтернативы» радостную весть тем, кто не остался в стороне.

Стоит отметить, что историю Дмитрия после «КП-Северный Кавказ» рассказали многие СМИ и, возможно, благодаря публикациям, виновные понесут заслуженное наказание.

Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – сообщайте активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Пусть здесь подыхает»: попавший в рабство ставрополец двое суток полз вдоль трассы с переломанными костями

Чудом оставшегося в живых мужчину три месяца избивали на ферме в Калмыкии, а при попытке бегства переехали машиной (подробнее).

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

От подарка судьбы до рабства: сбежавший из трудового плена иностранец год скитался по Дагестану

52-летнего мужчину спас неравнодушный местный житель (подробнее).