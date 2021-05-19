Доходы главы Карачаево-Черкессии в 2020 году перевалили за миллион рублей

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Фото: пресс-служба Темрезова

На официальном портале Карачаево-Черкесской Республики опубликовали декларацию доходов главы региона Рашида Темрезова. Его доходы за год увеличились на 223,5 тысячи рублей по сравнению с 2019 годом и составили 1 млн 264 тысячи рублей.

В декларации не указана какая-либо собственность Темрезова. Однако в пользовании у политика находится частный дом площадью 522 кв. метра и земельный приусадебный участок в 758 кв. метров. В принципе, в декларации ничего не изменилось с 2019 года - политик также пользуется отечественным автомобилем ГАЗ-21, новых квартир не появилось.

Помимо личных доходов Темрезова, в документе указаны сведения по его супруге. С прошлого года она стала зарабатывать на 87 тысяч больше - в 2020 году ее доход достиг 227 тысяч рублей.

На жену главы республики записаны в собственности три квартиры общей площадью 228 кв. метров, два участка под полторы тысячи квадратных метров, жилой дом 80,6 кв. метров и гараж с двумя складами. Также в ее пользовании находится дом в 522 кв. метра и участок 758 кв. метров.

Вся недвижимость, закрепленная в документе, находится на территории России.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что дети депутатов Ставрополья увеличили доходы втрое. Так, в декларации депутатов края попали 9 предприимчивых подростков. Общая сумма их доходов в прошлом году превысила 920 тысяч рублей.

А в Дагестане депутаты Госдумы РФ заработали за 2020 год почти 85 млн рублей. Больше всех заработал Мурад Гаджиев. Его доход составил 34,6 млн рублей, что в 6,5 раз больше, чем в 2019 году. У него имеется три квартиры и нежилое помещение (машиноместо).

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