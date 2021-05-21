Прогулка Рамзана Кадырова с коляской по Грозному попала на видео

Фрагмент прогулки. Фото: rkadyrov_95eng

Рамзан Кадыров в компании своей жены Медни и маленького ребенка прогулялся по улицам Грозного. Променад главы Чечни попал на видео.

Авторы ролика не уточняют, кем приходится Кадырову малыш на видео. Вероятнее всего, это внук. Всего у политика 14 детей, два из которых - приемные. Из 12 родных детей шестеро мальчики: Ахмат (родился 8 ноября 2005), Зелимхан (14 декабря 2006), Адам (24 ноября 2007) и Абдуллах (10 октября 2016), а также близнецы Хасейн и Хусейн. Парни повзрослев начинают активно заниматься спортом: к примеру, смешанными единоборствами.

Своих сыновей Рамзан Ахматович старается воспитывать не как хилых мажоров, а как сильных воинов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кроме того, у Кадырова есть шесть дочерей. Старшая - 23-летняя Айшат - с 2020 года занимает пост первого заместителя министра культуры Чеченской республики. Ранее ее знали по модельным показам, которые она устраивала в Грозном, Москве и Париже.

Вторая дочь Кадырова - Хадижат - в 2020 году тоже стала чиновником. Она возглавила департамент дошкольного образования мэрии Грозного.

Остальные дочки - Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат - еще только готовятся к взрослению.

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