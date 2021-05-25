В Дагестане собаке снесли половину морды выстрелом из дробовика, но она выжила

Заявление в полицию очевидцы писать не стали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Новокули (Дагестан) местные нашли дворнягу с разможженной от выстрела из дробовика мордой. Собака небольших размеров сумела выжить, несмотря на страшную огнестрельную рану и засевшие глубоко в голове пули.

Ее уже привезли в Москву на кураторство Лизы Болковой, которая занимается спасением бездомных собак и дальнейшим поиском хозяев для них. Это она вытащила с того света алабая из Кабардино-Балкарии, замученного до полусмерти бесконечными родами.

Об всем «КП-Северный Кавказ» рассказали волонтеры хосписа для животных-инвалидов в Хасавюрте. Они первыми приложили максимум усилий, чтобы Иветта - так назвали собаку, продержалась первое время. В стационаре ей ставили капельницы и давали обезболивающее. Благодаря этому она сумела доехать в Москву живой.

Фото: takeakitty

Личность стрелка неизвестна. Его и не ищут, потому что писать заявление в полицию очевидцы не стали. Да и это бесполезное занятие, сетуют общественницы Дагестана.

Волонтерам из хасавюртовского хосписа, кстати, местные вручили в придачу щенков увезенной в столицу раненой собаки. Люди боятся, что живодер возьмется и за них.

- Признаться, я такого никогда не видела. Я не знаю, каким чудом эта девочка жива. Огнестрел такой страшный, что снесло половину челюсти, пули и в голове, - рассказывает волонтер Елизавета на своей страничке в Instagram. - Сейчас мы ищем для нее кровь, если не найдем, понадобятся доноры.

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