Экс-главу МВД Ингушетии посреди ночи отправили под стражу

Ахмед Погоров во время задержания. Фото: СКР

Бывшему министру внутренних дел Ингушетию Ахмеду Погорову изменили меру пресечения. Мужчина ранее находился под домашним арестом, но теперь его отправят под стражу, сообщает адвокат Магомед Гагиев.

- Уведомили о якобы планируемых следственных действиях по текущему уголовному делу, а сами предъявили новое обвинение и вышли в суд с арестом. При этом заседание провели поздней ночью [после 22 часов - Прим.], - написал юрист в социальных сетях.

Погорову предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей "Организация применения насилия в отношении представителей власти". Следствие считает, что фигурант дела был активным участником согласованного митинга 26 марта 2019 года в Магасе, который к вечеру перерос в незаконное публичное мероприятие. Протесты были связаны с ратификацией документа о новых границах между Чечней и Ингушетией. На следующий день несогласные применили насилие в отношении представителей власти.

С апреля 2019 года Погоров был розыске. Мужчину задержали спустя полтора года, в феврале 2021 года, в Назрани. До мая он сидел в СИЗО, но по решению Верховного суда Кабардино-Балкарии его отпустили под домашний арест.

Адвокат Гагиев считает, что изменение меры пресечения для Погорова связано с новым обвинением. Но каким - он не уточнил. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах сообщил, что речь об участии в экстремистском сообществе.

ЧТО БЫЛО НА ДНЯХ

Не поделили заповедник: на границе Чечни и Ингушетии избили эколога

А его служебную машину сожгли [подробности]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это вообще Россия?" Спецкор "КП" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингушетии и соседней с ней Чечне

Многотысячные протесты в Ингушетии из-за перекройки границы с Чечней заставили спецкора "КП" Владимира Ворсобина отправиться в эти республики. Но то, что он там увидел, заставило его изумиться: это вообще часть РФ?! [ПЕРВАЯ ЧАСТЬ]