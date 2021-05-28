Мать, зарезавшую и выбросившую дочку на свалку, объявили в розыск в КБР

Фото: Гусейнов Виктор и СУ СКР по КБР

В Кабардино-Балкарии объявили в розыск мать зарезанной новорожденной девочки. Окровавленное тело нашли на мусорном полигоне неподалеку от селения Урвань 23 апреля. Биологическая мать, 33-летняя Журтова Альбина Арсеновна, скрывается от следственных органов.

- Никто по месту жительства положительно ее не характеризует. У ребенка в области шеи и головы были обнаружены колото-резанные раны, - рассказал «КП-Северный Кавказ» старший помощник руководителя СУ СКР по КБР Мурат Багов.

Следственным отделом по городу Нальчику СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике она разыскивается по подозрению в убийстве. Заведено уголовное дело по соответствующей статье 105 УК РФ.

Фото подозреваемой: СУ СКР по КБР

Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы светлые, лицо круглое, под правым глазом родинка. Как отмечают в следственном комитете, может представляться другим именем, ранее судима.

- Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Журтовой Альбины Арсеновны, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

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