Коран по цене «трешки» в Нальчике: в Кабардино-Балкарии продается священное писание за 5 млн рублей

В исламском богословии тафсир Корана – это дисциплина, которая предполагает разъяснение Сунны и Священной Книги Коран. Фото: сайт Авито

Миллионами рублей оценивают кавказцы многовековые Кораны, передававшиеся из поколения в поколение, написанные от руки необычными чернилами или привезенные из святых мест ислама.

На этот раз житель Кабардино-Балкарии выставил на продажу священное писание – Тафсир Корана.

В переводе с арабского языка термин «тафсир» происходит от корня «фасара» и означает «разъяснение», «указание цели» или «объяснение», также рассматривается в значении «приподнять завесу».

В исламском богословии тафсир Корана – это дисциплина, которая предполагает разъяснение Сунны и Священной Книги Коран.

Мужчина по имени Мурат разместил на сайте продаж фотографии древней книги. Фото: сайт Авито

Мужчина по имени Мурат разместил на сайте продаж фотографии древней книги.

- Эта очень старинная книга, арабская, рукописная. Как мне объяснили это музейный экспонат. Не надо спрашивать, почему так дорого. Эта книга того стоит, - считает продавец.

Кстати говоря, за это священное писание Мурат просит пять миллионов рублей. За эту сумму можно купить трехкомнатную квартиру – «вторичку» в столице Кабардино-Балкарии.

А недавно житель Дагестана по имени Рамазан выставил на продажу Коран за 8 миллионов рублей. Исходя из информации, размещенной на сайтах объявлений, за эти деньги можно приобрести три квартиры в дагестанской столице.

Коран рукописный, датируется концом 18 века. Фото: «Авито»

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане ученые на помойке нашли уникальную древнюю рукопись — семь томов священного Корана. Находку сложно переоценить, ведь оказалось, что книга была подарком персидского правителя Надир-шаха, созданным в XIII веке нашей эры.

Реликвия была передана в Дагестан в 1735 году, после заключения мира между Ираном и Россией.

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