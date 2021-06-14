Яя Туре пополнил тренерский штаб грозненского ФК «Ахмат»

Яя Туре вошел в тренерский состав "Ахмата". Фото: личный архив Туре в социальных сетях.

Известный футболист Яя Туре вошел в состав тренерского штаба «Ахмат». Об этом официально заявила пресс-служба грозненского футбольного клуба. Обязанности футболиста предстоит определить главному тренеру «Ахмата» Талалаеву.

- Известный в прошлом футболист Яя Туре войдёт в тренерский штаб грозненцев. Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев, - заявили в пресс-службе футбольного клуба.

Отмечается, что контракт с Туре заключен до конца сезона 2021-2022.

- Приветствуем Яя Туре и говорим ему: «Добро пожаловать, в «Ахмат»! – приветствовали именитого футболиста в грозненском клубе.

До февраля этого года Туре значился ассистентом главного тренера донецкого «Олимпике», клуба чемпионата Украины, базирующегося в Киеве.

38-летний футболист играл ранее за «Монако», «Барселону», «Манчестер Сити», «Беверен», «Олимпиакос» и даже за китайский «Циндао».

Ивуарийский футболист Яя Туре является обладателем Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Беспрецедентное решение»: Комитет Госдумы одобрил поддержку ФК «Ахмат» из бюджета

Спортивные чиновники посчитали, что чеченская команда попала в сложное финансовое положение из-за санкций США (подробнее).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

"Ахмат" хочет добиться оценки работы системы VAR в матче с "Ротором"

Главный арбитр встречи временно отстранен от работы (подробнее).