Яя Туре пополнил тренерский штаб грозненского ФК «Ахмат»

Яя Туре вошел в тренерский состав "Ахмата". Фото: личный архив Туре в социальных сетях.
Известный футболист Яя Туре вошел в состав тренерского штаба «Ахмат». Об этом официально заявила пресс-служба грозненского футбольного клуба. Обязанности футболиста предстоит определить главному тренеру «Ахмата» Талалаеву.
- Известный в прошлом футболист Яя Туре войдёт в тренерский штаб грозненцев. Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев, - заявили в пресс-службе футбольного клуба.
Отмечается, что контракт с Туре заключен до конца сезона 2021-2022.
- Приветствуем Яя Туре и говорим ему: «Добро пожаловать, в «Ахмат»! – приветствовали именитого футболиста в грозненском клубе.
До февраля этого года Туре значился ассистентом главного тренера донецкого «Олимпике», клуба чемпионата Украины, базирующегося в Киеве.
38-летний футболист играл ранее за «Монако», «Барселону», «Манчестер Сити», «Беверен», «Олимпиакос» и даже за китайский «Циндао».
Ивуарийский футболист Яя Туре является обладателем Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара.
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